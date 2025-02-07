В Ростове проводятся обыски в здании МРЭО

В донской столице по ул. Доватора проходят обыски в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По информации собеседника издания, в ходе обысков изымаются документация и электронные носители. Причины их проведения не уточняются.

В СМИ распространилась информация со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области, что проведение обысков связано с увольнением инспекторов ДПС, которые вымогали взятку у участника СВО в ночь на 25 января. Эти данные опровергли представители пресс-службы ведомства.

«О проводимых обысках мы пока никакой информации не давали. История с уволенными инспекторами ДПС никак не связана с МРЭО», – прокомментировали в пресс-службе.

Анастасия Казуков