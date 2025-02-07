Верховный суд признал законным арест ростовского судьи Елены Коблевой

Верховный суд России признал законным решение об аресты бывшего председателя Советского районного суда Ростова Елены Коблевой. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу ВС РФ

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Высшая инстанция рассматривала жалобу в первой инстанции и в апелляционной. 6 февраля вступил в силу отказ в требовании представителей госпожи Коблевой отменить арест.

«Верховный суд признал законным решение первой инстанции ВС, согласно которому без изменений было оставлено решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ от 8 июля 2024 года о даче согласия на исполнение определения об избрании в её отношении меры пресечения»,— сказала пресс-служба суда.

Елену Коблеву обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии). Уголовное дело на судью было заведено в апреле текущего года. Ее и еще трех судей заподозрили в получении крупной взятки от предпринимателя Владимира Боженко, занимающегося ловлей рыбы и ее продажей.По версии следствия, Владимир Боженко через Студенткина и Караханова передал полмиллиона рублей экс-председателю Советского районного суда Елене Коблевой за принятие судебного решения о возврате ему лодки и сетей, на которые был наложен арест азовским мировым судьей.

Ева Китаева