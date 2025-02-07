Спасатели убрали 111 из 207 поваленных деревьев в Ростове
Оперативные службы донской столицы убрали с улиц города 111 деревьев, поваленных из-за прошедшего снегопада. Всего в результате стихии упали 207 деревьев. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС в своем Telegram-канале.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Больше всего деревьев упало в Октябрьском районе города — 51 случай. В Советском районе зафиксировано 48 падений, в Ворошиловском — 43.
В ведомстве уточнили, что спасатели в настоящее время ликвидировали последствия падения деревьев по всем заявкам, поступивших от горожан. Уборка продолжается.
Снегопад в Ростове прошел в ночь на 4 февраля. В городе был введен повышенный режим готовности. Из-за непогоды в ряде районов была ограничена подача электроснабжения. Коммунальные службы вывезли почти 5 тыс. кубометров снега.