Спасатели убрали 111 из 207 поваленных деревьев в Ростове

Оперативные службы донской столицы убрали с улиц города 111 деревьев, поваленных из-за прошедшего снегопада. Всего в результате стихии упали 207 деревьев. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Больше всего деревьев упало в Октябрьском районе города — 51 случай. В Советском районе зафиксировано 48 падений, в Ворошиловском — 43.

В ведомстве уточнили, что спасатели в настоящее время ликвидировали последствия падения деревьев по всем заявкам, поступивших от горожан. Уборка продолжается.

Снегопад в Ростове прошел в ночь на 4 февраля. В городе был введен повышенный режим готовности. Из-за непогоды в ряде районов была ограничена подача электроснабжения. Коммунальные службы вывезли почти 5 тыс. кубометров снега.

Анастасия Казуков