Кандидатов на пост главы администрации Ростова выберут 10 марта

10 марта состоится конкурс по отбору кандидатов на пост главы администрации донской столицы. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на сайте горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

В документе прописаны требования к кандидатам. Среди ключевых критериев отбора — высшее образование, успешный управленческий опыт, знание Конституции РФ, профильных федеральных, региональных, а также местных законов.

Уточняется, что прием документов на участие в конкурсе начнется 24 февраля и завершится 28 февраля. К участию в нем допускаются граждане России, достигшие 18 лет и обладающие пассивным избирательным правом.

Как писал «Ъ-Ростов», экс-глава администрации Ростова Алексей Логвиненко ушел в отставку 28 января по собственному желанию. Это решение было связано с состоянием здоровья и переходом на новое место работы в будущем. В настоящее время его обязанности временно исполняет Александр Скрябин.

Анастасия Казуков