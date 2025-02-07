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Кандидатов на пост главы администрации Ростова выберут 10 марта

10 марта состоится конкурс по отбору кандидатов на пост главы администрации донской столицы. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на сайте горадминистрации.

Фото: «Ъ-Юг»

Фото: «Ъ-Юг»

В документе прописаны требования к кандидатам. Среди ключевых критериев отбора — высшее образование, успешный управленческий опыт, знание Конституции РФ, профильных федеральных, региональных, а также местных законов.

Уточняется, что прием документов на участие в конкурсе начнется 24 февраля и завершится 28 февраля. К участию в нем допускаются граждане России, достигшие 18 лет и обладающие пассивным избирательным правом.

Как писал «Ъ-Ростов», экс-глава администрации Ростова Алексей Логвиненко ушел в отставку 28 января по собственному желанию. Это решение было связано с состоянием здоровья и переходом на новое место работы в будущем. В настоящее время его обязанности временно исполняет Александр Скрябин.

Анастасия Казуков

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