В Ростовской области учредят звание «Лучший работник соцобеспечения»

С предложением об учреждении почетного звания обратился общественный совет при министерстве труда и соцразвития региона. Об этом сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Глава региона инициативу поддержал.

«В этой сфере работают достойные, самоотверженные люди, которые отдают много сил и терпения, заботясь о нуждающихся. Звание лучшего – важное и справедливое поощрение. Удивлен, что для работников соцсферы на Дону его до сих пор не было»,– написал Юрий Слюсарь.

Врио губернатора поручил министру труда и соцразвития Ирине Шуваловой разработать необходимые нормативные документы. Первые звания социальным работникам присвоят в их профессиональный праздник, 8 июня.

Ева Китаева