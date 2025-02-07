Ростовская оппозиционерка Анастасия Шевченко признана иностранным агентом

Министерство юстиции РФ признало иностранным агентом ростовскую оппозиционерку Анастасию Шевченко. Об этом сообщается на сайте министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В 2021 году Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Анастасию Шевченко (признана иноагентом) к четырем годам условно за осуществлении на территории России деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Согласно версии следствия, активистка, являясь членом организации «"Открытая Россия". Великобритания» (признана нежелательной организацией), выступила на семинаре и приняла участие в согласованном митинге.

Позднее ее действия были переквалифицированы по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности нежелательной организации), а наказание смягчено до трех лет лишения свободы условно.

В конце 2022 года условный срок Анастасии Шевченко (признан иноагентом) был заменен на реальный «в связи с неисполнением возложенных обязанностей», поскольку летом 2022 года она эмигрировала в Литву и перестала отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Кристина Федичкина