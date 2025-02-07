Главные новости за 7 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

В Новороссийске второй день подряд из-за сильных порывов ветра опрокидываются большегрузы. В связи с этим власти закрыли дорогу на выезде из города в сторону Кабардинки.

Ранее занимавший пост министра промышленности и энергетики Кубани Виталий Брижань стал министром энергетики и ЖКХ Самарской области. До назначения чиновник также руководил АО «Краснодаргоргаз».

В Краснодаре в курортный сезон, который начнется весной, участковые и сотрудники ППС будут контролировать квартиры, которые сдаются внаем, дачные массивы, а также территории, прилегающие к авто- и железнодорожным вокзалам.

Собственники квартир в ЖК «Панорама», «Перспектива» и «Флотилия», расположенных в районе парка «Краснодар», записали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, выразив несогласие с планируемым строительством дороги через дворы жилых домов. В СКР отреагировали на обращение.

В Анапе очистку пляжей от мазута приостановили из-за непогоды. На курорте сильный ветер и температура около нуля градусов.

В Краснодарском крае число новых случаев хронического вирусного гепатита С выросло на 15%. В 2024 году медики выявили 2,3 тыс. случаев заболевания.

После жалоб жителей Лазаревского района Сочи и просьб скорректировать границы прибордюрных парковок власти курорта временно отменили оплату за пользование ими. На встрече с жителями района власти города пообещали детально проработать вопрос.

Имущество бывшего крупного подрядчика РЖД ООО УК «ТЮС» в Краснодарском крае выставили на торги за 200 млн руб. Торги назначены на 3 марта.

Российское экологическое общество (РЭО) обратилось в Институт водных проблем РАН с просьбой предоставить акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований песка с пляжей Анапы. По данным научного руководителя Института водных проблем РАН, в очищенном от мазута грунте содержание канцерогена превысило норму в 20 раз.