Власти Сочи отменили в Лазаревском районе плату за парковки после жалоб жителей

После жалоб жителей Лазаревского района Сочи и просьб скорректировать границы прибордюрных парковок власти курорта временно отменили оплату за пользование ими. Как сообщает пресс-служба мэрии, на встрече с жителями района власти города пообещали детально проработать вопрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Замглавы Сочи Вячеслав Бауэр отметил, что упорядочивание парковочного пространства на улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах сократило стихийные пробки на узкой проезжей части, аварийность и сбои в работе спецтранспорта коммунальных и экстренных служб, общественного транспорта. Такого же эффекта власти ждут и в Лазаревском районе, где в начале февраля на 17 улицах ввели платное парковочное пространство.

«Специалисты проведут серию выездных консультаций с инициативной группой жителей Лазаревского района и детально разберут каждый участок. <…> Месяца будет достаточно, чтобы выработать оптимальные решения»,— сказал Вячеслав Бауэр.

В Лазаревском районе, где были организованы прибордюрные парковки, установили соответствующие дорожные знаки и информационные щиты. С 3 февраля платное парковочное пространство дополнительно ввели на 13 улицах Адлерского района и на шести улицах в центре курорта. Власти отмечают, что это дало возможность организовать еще более 1,5 тыс. новых парковочных мест.

Всего на начало февраля в Сочи на 68 улицах введено 3850 парковочных мест. Из них 425 предназначены для людей с ограниченными возможностями и 215 бесплатные. В этом году власти намерены расширить парковочное пространство до 73 улиц и 4000 мест.

Плату за прибордюрные парковки в Сочи взимают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Ночью, в выходные и праздничные дни парковка бесплатная, как и остановка транспортного средства на период до 15 минут. Также бесплатно пользоваться парковкой могут отдельные льготные категории граждан. Стоимость стоянки рассчитывается в зависимости от востребованности улицы: от 105 до 170 руб. в час.

Татьяна Ручкина