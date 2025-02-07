На Кубани на 15% за год выросла заболеваемость гепатитом С

В Краснодарском крае наблюдается рост числа новых случаев хронического вирусного гепатита С. В 2024 году медики выявили 2,3 тыс. случаев заболевания, тогда как в 2023 году этот показатель составлял около 2 тыс. При этом заболеваемость среди несовершеннолетних до 17 лет сократилась на 47,8%, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эксперты связывают увеличение выявляемости заболевания с включением анализа на гепатит С в программу диспансеризации в 2023 году. Как отметили в минздраве, большинство зарегистрированных в прошлом году пациентов были инфицированы ранее.

Министерство здравоохранения РФ разработало план тематических мероприятий по профилактике заболеваний на 2025 год. Согласно документу, каждая неделя будет посвящена определенной теме, связанной с социально значимыми заболеваниями.

Администрация и минздрав Краснодарского края, а также региональные медучреждения проводят информационную работу о профилактике и ранней диагностике заболеваний, организуют профилактические осмотры, лекции и семинары для населения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в крае за год выросла заболеваемость туберкулезом. Сейчас более 2,5 тыс. пациентов с активной формой заболевания получают лечение в стационарах и амбулаториях края.

Также в регионе увеличилась выявляемость рака на 2,5% в 2024 году.

Нурий Бзасежев