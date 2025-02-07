В Анапе очистку пляжей от мазута приостановили из-за непогоды

Работа организованных групп волонтеров по очистке пляжей Анапы от мазута временно приостановлена. Причиной стали неблагоприятные погодные условия — сильный ветер и температура около нуля градусов, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Днем ранее, 6 февраля, погодные условия позволили добровольцам работать на берегу не более двух часов. Ситуация не улучшилась и на следующий день.

Решение о приостановке работ принято Единым штабом волонтеров совместно с руководителями волонтерских организаций для обеспечения безопасности участников очистки.

По данным синоптиков, с 7 по 9 февраля в Анапе и Темрюкском районе Кубани ожидается усиление ветра до 20–25 м/с.

Нурий Бзасежев