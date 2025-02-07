В турсезон в Краснодаре полиция будет следить за квартирами, сдаваемыми в аренду

В Краснодаре в курортный сезон, который начнется весной, участковые и сотрудники ППС будут контролировать квартиры, которые сдаются внаем, дачные массивы, а также территории, прилегающие к авто- и железнодорожным вокзалам. Такое решение приняли на заседании антитеррористической комиссии по подготовке к курортному сезону и безопасности детских учреждений, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

Во внимание возьмут детские лагеря и перевозки детей на отдых. По данным властей, для обеспечения общественного порядка задействуют 110 патрулей, в число которых будут входить казаки. В парках, скверах, вдоль реки Кубань будут дежурить наряды полиции. Глава Краснодара Евгений Наумов поручил во время туристического сезона регулярно мониторировать береговую полосу, в том числе с использованием камер видеонаблюдения.

Директор департамента образования Александр Звягинцев доложил, что во всех школах и детских садах есть лицензированная охрана, тревожные кнопки, а также камеры видеонаблюдения и автоматическая пожарная сигнализация. Мэр отметил, что все эти системы должны эффективно работать и обеспечивать безопасность детей.

В Краснодаре, по данным первого замглавы Краснодара Дмитрия Васильева, 263 коллективных средства размещения, номерной фонд превышает 6,8 тыс. единиц. По словам Евгения Наумова, с конца ноября турпоток в Краснодар вырос в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В связи с этим, как говорит мэр, нужно уделить безопасности особое внимание.

«Поблажек здесь быть не может. Все системы оповещения, экстренные кнопки, камеры, металлодетекторы должны не просто быть, но и работать»,— подчеркнул Евгений Наумов.

Дмитрий Васильев отметил, что власти с собственниками гостиниц ведут постоянную работу по получению и обновлению паспортов безопасности. Однако, по его словам, около 10 организаций категорически отказываются соблюдать требования безопасности. «Ждать ответа мы больше не будем. Все материалы передадим в соответствующие органы для привлечения к ответственности»,— сказал замглавы.

Татьяна Ручкина