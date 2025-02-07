Имущество крупного подрядчика РЖД на Кубани продают за 200 млн рублей

Имущество бывшего крупного подрядчика РЖД ООО УК «ТЮС» в Краснодарском крае выставили на торги за 200 млн руб. Торги назначены на 3 марта. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, самым крупным лотом является специализированное ж/д оборудование (укладочный кран, строительно-монтажный комплекс для контактной сети на железных дорогах, автоматриса и пр.), расположенное в Краснодаре по улице Тихорецкая, 50. Начальная стоимость составляет 134,5 млн руб. Кроме того, на торги выставили за 20,6 млн руб. электробалластер банкрота, ж/д оборудование (краны, мотовоз, котлованокопатель) в Тихорецке за 8,5 млн руб., а также автомобили, спецтехнику в станице Ленинградская с начальной ценой более 22 млн руб.

Как пишет «Ъ-Черноземье», УК «ТЮС» с 2016 по 2019 год получила от ОАО «РЖД» контрактов на 18,4 млрд руб., от «РЖДстроя» — на 13,9 млрд руб., а также от белгородского правительства и мэрии облцентра — на 522,5 и 382,7 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО УК «ТЮС» зарегистрировано в 2010 году в Белгороде. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель — Роман Шленчак. Убыток предприятия за 2023 год составил 60,8 млн руб. Общество признано банкротом в сентябре 2022 года.

Филиалы предприятия открыты в шести регионах России: Белгородской области, Бурятии, Иркутской области, Краснодарском крае, Москве и Ростовской области.

Тат Гаспарян