В Новороссийске закрыли дорогу в Кабардинку из-за ветра, опрокидывающего фургоны

В Новороссийске второй день подряд из-за сильных порывов ветра опрокидываются большегрузы. В связи с этим власти закрыли дорогу на выезде из города в сторону Кабардинки для грузового транспорта, имеющего большую парусность, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Loon Фото: Loon

Вечером 6 февраля на трассе Новороссийск — Кабардинка сильный ветер опрокинул фургон. Сегодня то же самое произошло с тентованным грузовым автомобилем, сообщил мэр.

Чтобы избежать подобных ситуаций, с 21:30 по мск 7 февраля ограничивают движение транспортных средств в направлении Кабардинки. Об открытии движения власти сообщат дополнительно.

Татьяна Ручкина