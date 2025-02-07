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В Новороссийске закрыли дорогу в Кабардинку из-за ветра, опрокидывающего фургоны

В Новороссийске второй день подряд из-за сильных порывов ветра опрокидываются большегрузы. В связи с этим власти закрыли дорогу на выезде из города в сторону Кабардинки для грузового транспорта, имеющего большую парусность, сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко.

Фото: Loon

Фото: Loon

Вечером 6 февраля на трассе Новороссийск — Кабардинка сильный ветер опрокинул фургон. Сегодня то же самое произошло с тентованным грузовым автомобилем, сообщил мэр.

Чтобы избежать подобных ситуаций, с 21:30 по мск 7 февраля ограничивают движение транспортных средств в направлении Кабардинки. Об открытии движения власти сообщат дополнительно.

Татьяна Ручкина

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