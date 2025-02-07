Жители домов у парка Галицкого обратились в СКР из-за возведения дороги между ЖК

Жители одного из микрорайонов Краснодара записали видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, выразив несогласие с планируемым строительством дороги через дворы жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Речь идет о дворах в ЖК «Панорама», «Перспектива» и «Флотилия», расположенных в районе парка «Краснодар». Ранее в сети появилось видео, на котором собственники квартир утверждают, что после принятия нового генплана Краснодара управляющая компания ЖК «Перспектива» получила письмо о том, что земельные участки будут изымать под строительство трассы с интенсивным движением.

Жители трех комплексов считают, что дорога не поможет освободить постоянно загруженную машинами Восточно-Кругликовскую улицу. Жильцы также говорят о проблемах с парковками, особенно во время матчей ФК «Краснодар», выходных и праздничных дней.

Люди обеспокоены тем, что новая дорога будет проходить в узком пространстве, где машины не смогут разъехаться. Жители микрорайона полагают, что для второго проезда может потребоваться вырубка дубовой аллеи.

В СУ СКР по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка. Председатель СКР поручил руководителю кубанского следкома Андрею Маслову доложить о ходе проверки и по доводам обращения.

Татьяна Ручкина