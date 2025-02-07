Директор липецкого «СУ-1» попал под уголовное дело о хищении 7,5 млн рублей

Следственный отдел ОМВД России по Мичуринску Тамбовской области возбудил уголовное дело о хищении 7,5 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в рамках госконтракта по благоустройству и текущему ремонту сквера в райцентре, сообщили в облпрокуратуре. По данным Rusprofile.ru, единственным владельцем и директором предприятия является Мраз Мстоян.

По версии следствия, подрядчик при выполнении работ использовал более дешевую тротуарную плитку, не соответствующую технической документации, что привело к завышению цены используемых материалов почти на 1,5 млн руб. Кроме того, исполнителю были оплачены смежные работы, заключающиеся в подготовке участка на сумму 4,3 млн руб. Однако подтверждающие выполнение работ акты отсутствовали, что привело к переплате 3 млн руб.

Контракт между муниципальным учреждением «Зеленхоз» Мичуринска и «СУ-1» был заключен в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в мае 2023 года за 16,8 млн руб. Средства выделили из федерального, областного и городского бюджетов. По данным госзакупок, контракт с подрядчиком был расторгнут в одностороннем порядке, его исполнение завершено.

В октябре прошлого года региональное управление ФАС внесло «СУ-1» и Мраза Мстояна в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. По данным антимонопольного ведомства, компания получила два контракта по ремонту двух скверов в Мичуринске на сумму более 29 млн руб. Работы необходимо было закончить до 31 августа прошлого года, однако подрядчик этого не сделал. МБУ «Зеленхоз» в одностороннем порядке расторг оба контракта.

В конце того же месяца «СУ-1» в четвертый раз включили в этот реестр из-за неполного ремонта дорог в Мичуринске. Тогда же «Дирекция благоустройства и озеленения» Тамбова расторгла с предприятием контракт на благоустройство Пионерского парка стоимостью 26,8 млн руб. из-за нарушения сроков.

Анастасия Колпачева