Мошенник подделал справку участника СВО, чтобы бесплатно поехать на хадж

Комиссия по отбору претендентов на бесплатные путевки в хадж выявила мошенника, который представился участником специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Хизри Абакаров.

«Человек пришел и сказал, что он эсвэошник, показал удостоверение (общественной организации поддержки участников СВО.— “Ъ”). Выяснили, что удостоверение левое. Сказал, что, если надо, справку (участника СВО.— “Ъ”) тоже принесет»,— пояснил господин Абакаров. «Остановить беспредел», написал он, удалось благодаря наличию базы данных с актуальной информацией об участниках СВО.

Член Совета федерации Сулейман Керимов выделил в нынешнем году средства для оплаты 5 тыс. путевок в хадж мусульманам, которые не могут позволить себе приобрести путевку самостоятельно. Как было объявлено, приоритет при распределении путевок будет отдаваться участникам СВО и членам их семей. «В первую очередь будем предоставлять эти места ветеранам боевых действий специальной военной операции, семьям воинов, героически защищающих нашу страну. Далее тем, кто самым активным образом помогает раненым, посещает госпитали, работает в реабилитационных центрах; тем, кто лично выезжает с гуманитарными миссиями на линию боевого соприкосновения, и тем, кто постоянно окормляет духовно наших воинов»,— сообщил муфтий Равиль Гайнутдин.

Юлия Рыбина, Махачкала