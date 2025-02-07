В Угличе на Успенской площади построят церковь и конгресс-центр

В Угличе на Успенской площади планируется строительство конгресс-центра и церкви Успения, следует из актов государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), размещенных на сайте правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успенская площадь в Угличе

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Успенская площадь в Угличе

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

Строительство конгресс-центра планируется на месте деревянного детского городка, а церкви — перед часовней Александра Невского. Участки предоставлены в аренду ООО «Волга Эстейт».

«В рамках регенерации историко-градостроительной среды предусматривается строительство здания конгресс-центра с инженерными коммуникациями, выполненного в контексте окружающей гражданской застройки XVIII – начала XX столетий. Прообразом здания Успенской церкви является утраченная в ХХ столетии церковь Успения», — говорится в акте ГИКЭ.

Высота здания конгресс-центра составит не более 10 м до конька кровли. Как сказано в акте ГИКЭ, «высота объема проектируемого здания не оказывает влияния на историческую застройку площади при ее визуальном восприятии».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Михаил Евраев подписал соглашение на ПМЭФ-2023 с ООО «Волга Эстейт» о строительстве в Угличе двух гостиниц классом три и четыре звезды.

Антон Голицын