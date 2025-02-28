Беременности входят в план

За последнее десятилетие в РФ существенно сократилось число абортов благодаря распространению современных методов контрацепции. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики и МГУ. Поэтому ресурс их снижения почти исчерпан, и законодательные запреты вряд ли смогут повлиять на уровень рождаемости в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Распространенность абортов в России как медико-демографическая проблема потеряла прежнюю остроту, и резервов для дальнейшего сокращения и без того низкого уровня абортов остается все меньше. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики и МГУ Борис Денисов и Виктория Сакевич. В его основе — статистика Росздравнадзора и результаты «Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения (РПН)».

Государственная статистика свидетельствует о неуклонном снижении числа прерванных беременностей на протяжении постсоветского периода. Абсолютные и относительные показатели абортов за последние 30 лет сократились в несколько раз, и сегодня Россия мало отличается от многих других европейских стран, хотя ранее была безусловным лидером. В середине 1960-х годов в РСФСР ежегодно регистрировалось более 5,5 млн прерываний беременности, а в 2022 году в России было зарегистрировано 0,5 млн таких случаев. Основное снижение произошло именно за последние 30 лет: с 1992 по 2022 год коэффициент абортов сократился в 6,5 раза — с 94,7 до 14,6. Если в 1967 году на 100 рождений приходилось 293 прерывания беременности (максимум за период наблюдений), в 1992 году — 216, то в 2022 году — около 39. Это означает, что в 1967 году рождением завершалась примерно четверть беременностей, в 1992 году — около трети, а в 2022 году — более 70%. С 2007 года ежегодное число родов в России превышает число абортов.

Если рассчитать число абортов по международной методике, исключая выкидыши, то за постсоветский период наблюдается десятикратное снижение: с 3,2 млн в 1992 году до 301 тыс. в 2022 году, или с 89,0 до 8,7 в расчете на тыс. женщин в возрасте 15–49 лет. Нынешний российский показатель ?низкий по мировым меркам. Для стран с высоким уровнем дохода средний показатель за период 2015–2019 годы оценивается в 15 абортов на тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет. В странах с низким доходом этот показатель в 2,5 раза выше (38 на 1 тыс. женщин), причем в большинстве этих стран аборты по желанию женщины запрещены, что подтверждает слабую зависимость распространенности абортов от законодательства

Выборочные обследования населения, затрагивающие тему регулирования рождаемости, хотя и редко проводятся в нашей стране, подтверждают благоприятную тенденцию снижения распространенности абортов в России. В 2007 году в ходе всероссийского обследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» около 70% женщин 1958–1967 годов рождения сообщили, что пережили опыт прерывания беременности, причем почти половина из них имела два и более абортов за свою жизнь. В 2022 году, согласно РПН, доля женщин, родившихся в 1978–1982 годах, состоящих в браке/партнерстве на момент опроса, которые перенесли аборт, составила 41%. В анкетах не уточнялось, какой именно аборт имелся в виду по желанию женщины — по медицинским показаниям или самопроизвольный.

Сравнение двух обследований РПН, проведенных по единой программе в 2012 и 2022 годах, показывает снижение распространенности абортов во всех возрастных группах женщин, но особенно среди молодых. Доля женщин в возрасте от 18 до 24 лет, состоящих в браке или партнерстве, которые когда-либо прерывали беременность, сократилась за десять лет вдвое, а в возрасте 25–29 лет— в 1,6 раза. Это произошло на фоне снижения рождаемости в этих возрастных группах: если в 2012 году среди женщин от 18 до 29 лет 27% не имели ни одного рождения, то в 2022 году эта доля выросла до 42%. Таким образом, за десять лет значительно уменьшилось число беременностей в молодых возрастах, замещения абортов рождениями не происходило.

Основная причина снижения числа абортов в России связана с изменением контрацептивного поведения населения. Введение рынка и появление современных средств контрацепции в постсоветские годы, а также свободный доступ к информации о них значительно изменили подход к контролю рождаемости. Теперь главную роль играет не прерывание случайной беременности, а использование средств контрацепции для планирования числа детей и сроков их рождения. По уровню использования контрацепции Россия практически не отличается от других стран, завершивших демографический переход. Согласно данным РПН-2022, 77% россиянок в возрасте от 18 до 44 лет, состоящих в браке/партнерстве, используют различные методы предохранения от беременности, причем высокая распространенность контрацепции наблюдается во всех возрастных группах. Однако структура используемых методов контрацепции в России имеет свои особенности. Как в 2012-м, так и в 2022 году, самыми популярными методами защиты от незапланированной беременности оставались барьерные методы — 27% пар в 2012 году и 30,4% пар в 2022 году, согласно ответам женщин. Судя по предыдущим исследованиям, основным барьерным методом является презерватив. На втором месте по распространенности стоит гормональная контрацепция, которую использовали около 25% пар в 2022 году. Несмотря на рост использования гормональной контрацепции по сравнению с 2012 годом, этот показатель все еще ниже, чем в большинстве западноевропейских стран. Например, в Чехии гормональные противозачаточные таблетки принимают 54% женщин репродуктивного возраста, состоящих в браке/партнерстве, (2008), в Португалии — 48% (2014), в Германии — 42% (2011), во Франции — 37% (2010), Финляндии — 36% (2015) (UN 2022). Это отставание связано с многолетней дискредитацией гормональной контрацепции в СССР и России. Кроме того, среди российских пар популярны традиционные («естественные») методы контрацепции, несмотря на их низкую надежность в предотвращении беременности: ими пользуются 21% женщин, состоящих в браке/партнерстве.

Повышенное внимание властей к показателям абортов, включение их в отчеты по выполнению государственных программ в области демографии и здоровья создают риск искажения статистических данных, как это уже происходило, например, с данными о смертности от болезней системы кровообращения. Подобное влияние на отчетность могут оказать и региональные инициативы по премированию врачей, «отговоривших женщину от аборта», что стимулирует врачей искусственно снижать показатели числа абортов без реального изменения ситуации.

В то же время для улучшения демографической ситуации и снижения числа абортов следует создавать условия для рождения желанных детей. Меры, которые доказали свою эффективность во многих странах, включают развитие службы репродуктивного здоровья и планирования семьи, информирование и консультирование населения по вопросам контрацепции и репродуктивного здоровья в целом. Важную роль в воспитании ответственного родительства играет сексуальное образование подростков и молодежи. Профилактика абортов должна начинаться задолго до наступления беременности путем создания осознанного и ответственного подхода к репродуктивному здоровью. Наконец, следует отметить ограниченность данных, касающихся контроля рождаемости в России. Государственная статистика предоставляет лишь ограниченный набор сведений, а специальные выборочные обследования, посвященные проблемам репродуктивного здоровья, проводятся крайне редко. Актуальным мог бы стать опрос женщин о качестве доабортного консультирования, которому руководство Министерства здравоохранения приписывает ведущую роль в снижении числа абортов. Такой опрос мог бы прояснить, кто на самом деле проводит консультирование, насколько оно эффективно с точки зрения женщин и соблюдаются ли этические нормы при обсуждении деликатных вопросов.

Елена Иванова