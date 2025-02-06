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Коммерсантъ FM
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Эксперт предсказал первые спланированные ИИ кибератаки в 2025 году

В 2025 году продолжится тенденция к использованию нейросетей как в кибербезопасности, так и в кибератаках. Следует ожидать, что в этот период пройдут масштабные хакерские атаки, полностью организованные ИИ, рассказал «Ъ» партнер технологической практики «Технологий доверия» (ранее PwC) Артем Семенихин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Как и любая технология, ИИ может быть применен для любых целей, в том числе как для преодоления средств защиты от киберугроз, так и для улучшения этих же самых средств. В 2024 году были первые эксперименты по использованию ИИ как для атак, так и для защиты, в 2025 году мы будем наблюдать рост этого тренда, в том числе увидим первые масштабные атаки, полностью спланированные и выполненные ИИ»,— сказал господин Семенихин.

«Необходимо оценить финансовые риски утраты или компроментации тех или иных данных. Это позволит компаниям сформировать понимание, как тот или иной риск кибербезопасности влияет на P&L (отчет о прибыли и убытках.— "Ъ") компании, и, следовательно, приоритизировать мероприятия по нивелированию этих рисков»,— отметил господин Семенихин по поводу возникшего риска для работы компаний.

Подробнее о том, как бизнес адаптируется к хакерским атакам,— в аналитическом материале «Ъ», который будет опубликован завтра.

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