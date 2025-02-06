Лакомый участок

Администрация Челябинска продала право на комплексное развитие территории в районе поселка Тарасовка и Карпова Пруда по цене в 15 раз больше начальной — за 165,3 млн руб. В торгах участвовали 11 компаний. Победителем признано ООО «Специализированный застройщик “Территория будущего”». В течение 10 лет на участке площадью 21,5 га планируется построить многоквартирные дома с социальными объектами общей площадью 266 тыс. кв.м. Эксперты считают покупку права застройки за 165 млн руб. выгодной сделкой, поскольку участок расположен недалеко от водоемов, в престижном районе, где жилье будет востребовано.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект КРТ на проданном участке надо реализовать за 10 лет

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Проект КРТ на проданном участке надо реализовать за 10 лет

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Челябинске 6 февраля состоялся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Татищева, Медовая, Тенистая и Северная в Центральном районе. При начальной цене участка 10,9 млн руб. участок площадью 21,5 га продана за 165,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В аукционе участвовали 11 компаний. Победителем признано челябинское ООО «Специализированный застройщик “Территория будущего”», с которым будет заключен договор.

Участок расположен рядом с поселками Тарасовка, Шершни и микрорайоном Тополиная аллея, недалеко от Карпова Пруда и Шершневского водохранилища. Решение о комплексном развитии этой незастроенной территории было принято по инициативе органа местного самоуправления в ноябре 2024 года.

«В рамках комплексного развития территории на первом этапе победителю необходимо представить в администрацию города документацию по планировке территории и концепцию проекта. В них должно быть предусмотрено размещение новых объектов с учетом инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, которые необходимы для обслуживания не только планируемой застройки, но и существующей рядом с ней»,— сообщает мэрия.

Согласно решению о КРТ, подрядчику предстоит возвести на площади 16,3 га объекты капитального строительства общей площадью 266 тыс. кв.м.

Это многоквартирные жилые дома с коммерческими помещениями, социальные учреждения, а также объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры. По предварительным подсчетам, необходимо создание 553 мест для дошкольников и 1288 — для школьников.

В конкурсной документации аукциона на право заключения договора КРТ имеется информация об ограничениях участка, связанных с решением Центрального районного суда Челябинска, вступившего в силу в 2017 году. Речь идет об исполнительном листе, по которому мэрия должна продать землю ООО «Молодежный спортивный лагерь “Движение”», соучредителем которого является бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Буйновский. Незадолго до аукциона администрация города утверждала, что препятствий для реализации проекта КРТ на этом участке нет, так как исполнительное производство было прекращено в июне 2024 года по заявлению самого взыскателя, сообщало Ura.ru.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик “Территория будущего”» было зарегистрировано в Челябинске 10 января 2025 года. Учредителями являются ООО «Территория комфорта» с долей 99,9% и Дмитрий Петров с долей в 0,1%. Руководит обеими компаниями господин Петров. У «Территории комфорта» также имеются дочерние компании СЗ «Новый Донецк 2024» (Донецк), челябинские СЗ «Комфортная территория» и СЗ «Комфортная среда», СЗ «Бердянск Лазурный» (Бердянск). Этими компаниями тоже руководит Дмитрий Петров.

Генеральный директор СЗ «Территория будущего» Дмитрий Петров в разговоре с “Ъ-Южный Урал” отметил, что проектная документация по застройке территории будет готова примерно через год, но уже сейчас известно, что на участке будут возводить высотные жилые дома. Препятствий для исполнения проекта в связи с судебным решением застройщик не видит. «О том, что там есть проблема, было известно всем сторонам торгов. Мы будем в диалоге, и возможно, сможем договориться. Это обычная история, что под КРТ отдают участки не в картофельном поле, а с различными обременениями»,— сказал господин Петров. Объем инвестиций, по его словам, можно будет определить после разработки проекта.

Управляющий партнер консалтинговой компании IBC Global Станислав Ахмедзянов считает покупку права на комплексное развитие территории за 165 млн руб. выгодной сделкой. «Участок находится в престижном месте, там есть водоемы, возможность доехать до центра города не только со стороны северо-запада, но и через плотину Шершневского водохранилища. Если смотреть с точки зрения проживания, это популярное место. Если работать в центре города, конечно, есть проблемы передвижения, потому что этот район уже густонаселен. Но жилье здесь в любом случае будет востребовано. Даже если бы цена была в семь-восемь раз больше, все равно сделка бы окупилась»,— говорит господин Ахмедзянов.

Юлия Гарипова