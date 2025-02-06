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Коммерсантъ FM
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«Пока обнародован только тизер»

Дмитрий Гронский — о новом электромобиле Volkswagen

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно о модели, и вспоминает, как VW представлял Polo Sedan российским журналистам в 2010 году.

Фото: Volkswagen

Фото: Volkswagen

В среду в немецком Вольфсбурге в штаб-квартире VW глава легкового подразделения марки Томас Шефер показал коллегам прототип самого доступного электромобиля марки. Широкой публике эту машину в статусе концепт-кара обещают показать в начале марта. Скорее всего, это произойдет в Женеве, где с 7 по 9 марта в выставочном комплексе Palexpo состоится AutoXperience. Не надо путать ее с Женевским автосалоном, это совсем другое мероприятие нового формата. Что касается Женевского автосалона, то он, как вы помните, сначала переехал в Катар, а потом приказал долго жить — в прошлом году было объявлено, что проводить его больше не планируют.

Пока же обнародован только тизер, демонстрирующий переднюю часть электромобиля. Какие-либо технические подробности не сообщаются. Но руководство VW заявило, что, когда в 2027 году модель поступит в продажу, стоить она будет менее €20 тыс. — именно такая сумма теперь считается «доступной ценой». Понятно, что электромобиль — это по умолчанию пока дорогое изделие, а инфляция за полтора десятка лет не стояла на месте, но в 2010 году не только цены, но и мир был другим.

В Вольфсбурге, очень даже может быть, что в том же самом зале, российским журналистам в обстановке строжайшей секретности показывали VW Polo Sedan — модель, специально разработанную для России. Кто-то из руководства концерна, сделав страшные глаза, сказал: «До вас, господа, эту машину вот так официально показывали только одному россиянину. Вашему премьер-министру». Нам тогда дали возможность посмотреть и потрогать автомобиль, а после спросили наше мнение о возможных перспективах модели на российском рынке. Кто-то из коллег заметил, что все будет зависеть от цены. «Она будет стоить в районе €10 тыс.»,— пообещал тогда Христиан Клингер, член совета директоров концерна, отвечающий за продажи и маркетинг. Приблизительно так машина и стоила, когда осенью того же года поступила в продажу. А курс в 2010 году был порядка 40 руб. за евро.

Дмитрий Гронский

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