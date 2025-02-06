Турпоток в Свердловскую область за 11 месяцев превысил 3 млн туристов

За 11 месяцев 2024 года Свердловскую область посетили более 3,1 млн туристов, сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Сохраняется тенденция на путешествия внутри страны и путешествия в формате выходного дня. Преимущественно туристический поток в Свердловскую область представлен регионами Большого Урала – Челябинская область, Тюменская область, Пермский край, Республика Башкортостан»,— сообщила директор департамента Эльмира Туканова.

Росту турпотока способствует развитие туристической инфраструктуры, в том числе строительство модульных отелей и кемпингов, которое ведется в рамках национальных проектов. В 2024 году номерной фонд региона увеличился более чем на 200 номеров в загородных средствах размещения, а в кемпингах количество увеличилось на 148 мест.

В 2024 году активно развивалась пляжная инфраструктура, обустроены пляжи на реке Исеть в Парке Сказов, на реке Нейва в Алапаевске и на озерах Исетское и Таватуй.

По словам Эльмиры Тукановой, в этом году планируется разработать новый национальный маршрут Свердловской области и два автомобильных маршрута по территории региона.

Полина Щуцкая