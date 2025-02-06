Кунгурский суд избрал меру пресечения подозреваемому в попытке поджога банка и почты

В Кунгуре местного жителя, пытавшегося устроить поджог двух административных зданий, отправили в СИЗО на два месяца. Как сообщает properm.ru, соответствующее решение принял Кунгурский районный суд. 45-летний Иван Мясников останется под арестом до 5 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «ЧП Кунгур» Фото: telegram-канал «ЧП Кунгур»

Напомним, в Кунгуре 4 февраля злоумышленник облил горючей жидкостью двери почтового отделения, расположенного на ул. Детской, и поджег их. Огонь распространиться не успел и был потушен. Вскоре этот же мужчина попытался поджечь двери в отделении Россельхозбанка, однако пламя потушил охранник. ГУ МВД по Пермскому краю возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данным пресс-службы краевого главка МВД, поджечь здания ему поручили за вознаграждение неизвестные люди, с которыми он общался через мессенджер. Ранее мошенники обманом вынудили мужчину перевести им 60 тыс. руб.