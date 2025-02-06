Главные новости к утру 6 февраля

Средства противовоздушной обороны в ночь на 6 февраля отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Атаке дронов также подвергся Ахтубинский район Астраханской области. В обоих регионах пострадавших и разрушений нет.

Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский сообщил, что в отношении премьер-министра Дональда Туска и других высокопоставленных чиновников страны начато расследование по подозрению в организации государственного переворота.

Власти Панамы приняли решение об отмене платы за проход через Панамский канал для судов, принадлежащих США, сообщила пресс-служба Госдепа. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что «с американских кораблей берут слишком много», а задачей страны он называл «забрать Панамский канал обратно».

Дания существенно поменяет правила прохода танкеров, перевозящих нефть из России. Будет усилен контроль за судами в порту Скаген-Ред, которые не считаются вышедшими в мирное плавание. Ужесточение правил должно способствовать безопасности окружающей среды и защите моряков, говорится в сообщении морского управления скандинавской страны.

Как стало известно «Ъ», Минэкономики учло предложения бизнеса и направило в правкомиссию по проведению административной реформы доработанный законопроект о платформенной экономике (деятельности маркетплейсов, сервисов заказа еды и такси, поиска исполнителей услуг и т. п.).

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным людям участвовать в женских спортивных соревнованиях. Документ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» опубликован на сайте Белого дома.

Рынок многотраншевой секьюритизации в ближайшие два года, по мнению экспертов, может составить 700 млрд руб., следует из обзора агентства «Эксперт РА», с которым ознакомился «Ъ». Этому будут способствовать большие объемы портфелей потребительских кредитов, которые сформировали крупные банки.

Власти Нигера обратились к Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой покинуть страну, пишет AFP со ссылкой на источник. По словам собеседника, соглашения между Нигером и МККК были расторгнуты.

В 2024 году спрос на приобретение франшиз вырос на 26% год к году, выяснил «Ъ». Из-за повышения стоимости кредитования предприниматели делают на них ставку как на более доступный по сравнению с покупкой готового бизнеса формат для старта.