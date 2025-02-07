РСТИ потянуло на спиртное

Производитель алкоголя Ladoga нашел покупателя на участок в Московском районе Санкт-Петербурга, который планирует освободить после переноса производства в промзону «Красносельская». Им станет девелопер РСТИ, заключивший договор аренды площадки, где можно построить 60 тыс. кв. м жилья. Эксперты оценивают стоимость земли в 3,8 млрд рублей, но допускают, что сделка может быть безденежной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В стадии строительства у РСТИ находится 155 тыс. кв. м жилья в Санкт-Петербурге. По собственным данным, за время работы застройщик ввел более 1,8 млн кв. м недвижимости. Его владельцы — Федор Туркин, Нина Креславская и ее сын, глава комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В стадии строительства у РСТИ находится 155 тыс. кв. м жилья в Санкт-Петербурге. По собственным данным, за время работы застройщик ввел более 1,8 млн кв. м недвижимости. Его владельцы — Федор Туркин, Нина Креславская и ее сын, глава комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Холдинг «Росстройинвест» (РСТИ) взял в аренду с правом выкупа 3,7 га на Московском шоссе, 13, следует из данных ЕГРЮЛ. Этот участок принадлежит ООО «Ран-Эстейт» — структуре производителя алкоголя Ladoga. На участке находится завод компании по выпуску водки, виски, джина и другой продукции. В РСТИ отказались от комментариев.

В стадии строительства у РСТИ находится 155 тыс. кв. м жилья в Санкт-Петербурге. По собственным данным, за время работы застройщик ввел более 1,8 млн кв. м недвижимости. Его владельцы — Федор Туркин, Нина Креславская и ее сын, глава комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский.

Представитель Ladoga пояснил «Ъ-СПб», что передача земли в аренду РСТИ связана с планами по переносу производства на новую площадку в промзону «Красносельская». Освободить эту территорию планируется в течение пяти лет, уточнил он. Необходимость переезда вызвана полной загрузкой текущих мощностей, отмечал ранее Вениамин Грабар.

Директор отдела продажи земли и девелоперских проектов Nikoliers Антон Орлов считает, что стоимость участка можно оценить в 3,5–3,8 млрд рублей. Основная часть суммы, вероятно, будет выплачена собственнику при получении разрешения на строительство, полагает он. Эксперт по девелопменту Андрей Вересов допускает, что сделка может быть безденежной, а Ladoga получит долю в проекте в 18%.

Участок находится в раскрученном застройщиками месте и позволяет возвести 60 тыс. кв. м жилья, подсчитал управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Инвестиции в такой проект могут составить 7,5 млрд рублей, оценивает гендиректор Eight Development Данил Бекиров. Локация соответствует проекту бизнес-класса со средней стартовой ценой квартир от 300 тыс. рублей за квадратный метр, полагает Антон Орлов.

В Московском районе на рынок выходит не так много новых проектов, поэтому жилье будет востребовано, уверен господин Вересов. Однако РСТИ предстоит высокая конкуренция с другими застройщиками, так как в этом районе был одобрен редевелопмент еще нескольких участков, предупреждает он. Кроме того, девелоперу необходимо будет утвердить правила землепользования и застройки, что займет не менее года, добавляет господин Бойков. Привлекательность площадки также снижает промышленное окружение, но в ближайшие три-пять лет облик этого квартала изменится, ожидает господин Бекиров.

По данным NF Group, объем инвестиций в покупку земли под строительство жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти в прошлом году вырос на 74%, до 132 млрд рублей. На фоне высокой ключевой ставки девелоперы стали намного реже покупать землю за заемные средства, замечает господин Бойков. Неподготовленные площадки участники рынка готовы рассматривать только при наличии дисконта или рассрочки до завершения разработки документов, поясняет он.

При привлечении кредитных средств финансовая модель девелоперских проектов не складывается, поэтому на рынке чаще встречаются долевые схемы, указывает господин Вересов. Сейчас время совместных девелоперских проектов, когда застройщик предоставляет свои компетенции в ведении проекта и продажах, а лендлорды — участки для развития, резюмирует господин Бекиров.

Константин Куркин