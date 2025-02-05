Главные новости за 5 февраля. Ростов-на-Дону и область

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов уходит в отставку. Он курировал вопросы кадровой политики, а также сферу обеспечения государственной политики в области территориальной обороны. Кандидатура на должность господина Артемова уже согласована.

Городская дума Ростова выбрала половину комиссии для проведения конкурса на должность главы города. В предлагаемый состав вошли: член общественной палаты Ростовской области Станислав Затонский, начальник правового отдела аппарата ростовской Думы Наталья Керносенко и другие.

В текущем году объем средств на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) и развитие села Ростовской области увеличится до 10,6 млрд руб. Выделенные деньги помогут аграриям приобрести оборудование, технику, сырье и удобрения. Часть средств направят на модернизацию инфраструктуры в 17 районах региона.

Трассу Р-280 «Новороссия» планируют сделать четырехполосной на всем протяжении, что сделает автодорогу ключевым логистическим узлом для связи с Донбассом и Крымом. Также трасса включена в маршрут Азовского транспортного кольца.

В Ростове запустят новую технологию отслеживания местоположения транспорта, с помощью которой планируется решить проблемы с отображением общественного транспорта в донской столице на интерактивных картах.

На 1074 км автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе произошла авария с участием пяти автомобилей. В результате ДТП погиб один из водителей.

Экс-председатель жилищно-строительного кооператива предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании денежных средств. По версии следствия, фигурант похитил свыше 500 млн руб. субсидий.

На Дону задержали подозреваемого в реабилитации нацизма. В марте 2024 года подозреваемый разместил в соцсетях текст и изображения, порочащие символы воинской славы России и оправдывающие нацизм. Свои публикации фигурант приурочил к скорому празднованию Дня Победы.