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Председателя аксайского ЖСК будут судить за мошенничество и отмывание средств

Экс-председатель жилищно-строительного кооператива предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, фигурант похитил свыше 500 млн руб. субсидий.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Средства в период с 2021 по 2023 год были выделены государством для завершения долгостроя по ул. Менделеева в Аксае. По информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, подсудимый — Василий Темеров — возглавил ЖСК, которому передали права на возведение одного из домов, заложенных подрядчиком СК «Сигма». Однако вместо этого фигурант вместе с подельниками — дело которых выделено в отдельное производство — присвоил эти средства. Часть украденных денег подозреваемый потратил на покупку недвижимости.

Ранее на скамье подсудимых по обвинению в мошенничестве оказались руководители подрядчика «Сигма» — Андрей Назаров и его сестра Татьяна Руф. Суд приговорил их к шести годам и шести с половиной годам колонии соответственно. Они, в свою очередь, присвоили более 500 млн руб., полученных от дольщиков, и не смогли возвести две многоэтажки на 300 и 160 квартир. В 2018 году компанию признали банкротом.

Дмитрий Ковалевский

Василий Темеров

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