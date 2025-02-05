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Донские власти увеличат средства на поддержку АПК до 10,6 млрд рублей

В текущем году объем средств на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) и развитие села Ростовской области увеличится до 10,6 млрд руб., что на 2 млрд превышает показатели 2024 года. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выделенные деньги помогут аграриям приобрести оборудование, технику, сырье и удобрения. Часть средств направят на модернизацию инфраструктуры в 17 районах региона — строительство и ремонт систем водоснабжения, прокладку дорог, благоустройство территорий, а также капитальный ремонт образовательных учреждений.

«Агропромышленный комплекс — важная отрасль нашей экономики. Это налоги в бюджет, рабочие места, наша продовольственная безопасность. < … > на фоне общего роста цен аграриям тяжело развивать производство и оставаться конкурентными на рынке», — отметил господин Слюсарь.

Снежана Стодольская

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