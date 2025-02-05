На трассе М-4 «Дон» столкнулись пять автомобилей, есть погибшие

На 1074 км автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе произошла авария с участием пяти автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Водитель бензовоза выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с легковыми автомобилями Hyundai Creta, BMW, Haval и ВАЗ 2115.

В результате ДТП водитель Hyundai Creta скончался в машине скорой медицинской помощи, водитель ВАЗ 2115 с полученными травмами доставлен в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ева Китаева