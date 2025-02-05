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Вадим Артемов покидает пост замгубернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов уходит в отставку. Об этом сообщает издание 1rnd.ru со ссылкой на свой источник во властных структурах региона.

Фото: Сайт Профсоюза работников госучреждений

Фото: Сайт Профсоюза работников госучреждений

По словам собеседника издания, кандидатура на должность господина Артемова уже согласована. Официально о кадровых перестановках пока не объявляли.

Вадим Артемов курировал вопросы кадровой политики, а также сферу обеспечения государственной политики в области территориальной обороны, подготовки граждан к военной службе, их призыва на военную службу и военные сборы.

На должность замгубернатора региона Вадим Артемов был назначен в 2010 году. До этого, с 2001 по 2003 год, работал советником первого зампредседателя правительства Московской области. Затем он занимал пост замглавы администрации Ленинского района региона по социальным вопросам.

Анна Анисова

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