Дума Ростова определила состав половины комиссии для выборов главы города

Городская дума Ростова выбрала половину комиссии для проведения конкурса на должность главы города. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В предлагаемый состав вошли: член общественной палаты Ростовской области и заслуженный врач РФ Станислав Затонский, начальник правового отдела аппарата ростовской Думы Наталья Керносенко, декан факультета дополнительного образования ростовского филиала ВГУЮ РПА Минюста России Георгий Лусиенко, директора ростовского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Елена Соболева и председатель Общественной палаты Ростова Михаила Чернышев.

Утверждение состава будет проходить во время заседания 11 февраля. Членов второй половины конкурсной комиссии выберет и утвердит врио губернатора Ростовской области.

Ева Китаева