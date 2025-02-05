На Дону задержали подозреваемого в реабилитации нацизма

За публикации в социальных сетях 47-летний жителю Матвеево-Курганского района грозит до пяти лет колонии. Фигуранта задержали сотрудники полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВЛ по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В марте 2024 года подозреваемый разместил в соцсетях текст и изображения, порочащие символы воинской славы России и оправдывающие нацизм. Свои публикации фигурант приурочил к скорому празднованию Дня Победы.

Гражданин заключен под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.

Дмитрий Ковалевский