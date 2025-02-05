Медицинские отходы разрешат возить только машинам с ГЛОНАСС

Минздрав представил новый порядок утилизации медотходов. Проект постановления правительства устанавливает порядок оказания услуг по транспортировке и обезвреживанию эпидемиологически и токсикологически опасных и чрезвычайно опасных отходов (классы «Б», «В» и частично «Г»). В документе прописано новое требование к машинам, перевозящим такие отходы: они должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Целью документа названо создание понятной и прозрачной системы обращения с медотходами. Затраты субъектов регулирования на соблюдение новых требований составят от 300 млн до 3 млрд руб., говорится в отчете к проекту.

Управляющий директор фармацевтического 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов в комментарии для «Ъ» отметил, что транспортировка медицинских отходов среди прочего сопряжена с определенными рисками — например, машина может попасть в ДТП. В таком случае водитель сможет оперативно связаться с экстренными службами.

Кроме того, Минздрав представил проект постановления правительства об утверждении перечня медицинских отходов класса «Г», подобных по составу чрезвычайно опасным и высокоопасным отходам,— они не регулируются первым проектом. Это 16 групп отходов I и II классов опасности: отходы при ликвидации загрязнений ртутью и ртутьсодержащими соединениями, отходы кислот и их смесей и другие. В случае принятия оба приказа будут действовать с 1 сентября 2026 года в течение шести лет.

С июля текущего года в России право на транспортировку медицинских отходов получат только государственные предприятия и организации из госреестра. Руководитель сообщества фармацевтических логистов SCM Pharm Хаким Ибрагимов считает, что именно грядущее лицензирование сбора и транспортировки отходов может создать проблемы, но только для тех операторов, которые еще не работают в правовом поле.

Виктория Колганова