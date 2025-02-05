Долгострой завершится долгосудием

Прокуратура Москвы со второй попытки утвердила обвинение по уголовному делу экс-главы группы компаний «Настюша» и входившего в нее АО «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ) Игоря Пинкевича. Вместе с сообщниками он обвиняется в хищении 2,6 млрд руб. у инвесторов ЖК «Царицыно», ставшего самым скандальным долгостроем в столице. Так как в деле 843 тома, на проведение судебного следствия могут понадобиться годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительные работы в ЖК «Царицыно»

Фото: ЖК «Царицыно» Строительные работы в ЖК «Царицыно»

Фото: ЖК «Царицыно»

Материалы уголовного дела, по которому проходят Игорь Пинкевич и его бывшие подчиненные Владимир Цурин, Юрий Федоренко, Алексей Кузьмин, Алексей Кибалюк, Нина Деревяшкина, Ольга Арзамасцева и Анна Бауэр, прокуратура, утвердив обвинительное заключение, направила в Нагатинский райсуд. Фигурантам ГСУ ГУ МВД по Москве инкриминирует совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК.

Причем если в первом варианте обвинения речь шла о нескольких десятках эпизодов, то теперь их уже больше 500.

По версии следствия, господин Пинкевич, являясь фактическим владельцем и руководителем ГК «Настюша» и АО МКХ, выступал в качестве инвестора, который направлял собственные, заемные и привлеченные средства на реализацию инвестиционного проекта. В его основе лежал контракт по реформированию в 2005–2012 годах части производственной территории на 6-й Радиальной улице площадью 26 га и комплексной застройке, включающей возведение жилого комплекса «Царицыно», а также объектов социальной инфраструктуры.

Однако, полагает обвинение, организовав привлечение средств и заключение договоров, господин Пинкевич понимал, что «обязательства исполнены не будут». Ущерб, нанесенный 486 дольщикам, превысил 2,6 млрд руб.

На самом деле потерпевших от действий хозяина «Настюши» оказалось намного больше. В 2023 году мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что властям столицы наконец удалось достроить ЖК. Работы были начаты в 2006 году. Застройщик — АО МКХ — обещал сдать объект в 2012 году, но не сделал этого. Из 22 корпусов были введены только 8, а затем стройка остановилась. «Квартиры в этих корпусах приобрели почти 5 тыс. дольщиков, значительная часть которых уже получила жилье. До конца года все остальные пострадавшие граждане получат ключи от своих квартир»,— отмечал мэр.

По его словам, власти смогли решить проблемы почти 27 тыс. пострадавших граждан, а на тот период осталось «восстановить в своих правах еще порядка 5,5 тыс. обманутых дольщиков».

Дело в отношении Игоря Пинкевича было закончено в 2022 году, но тогда прокуратура вернула его следствию, которое забыло расписать роли фигурантов.

Последние свою вину не признают, надеясь доказать в суде непричастность к хищениям. При этом на судебное следствие могут уйти годы, так как придется изучить 843 тома, собранных следствием, допросить сотни свидетелей и потерпевших.

Обвиняемые находятся под подписками о невыезде и надлежащем поведении, поэтому им торопиться особенно некуда.

Николай Сергеев