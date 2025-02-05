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Главные новости за 5 февраля. Сочи

В регионах Средиземного и Черного морей, по информации ряда СМИ, существует угроза землетрясения магнитудой до 8 баллов. Однако руководитель сейсмостанции «Сочи» Елена Карпович рассказала «Ъ-Сочи», что сейсмическая активность сейчас является нормальным природным процессом. Угрозы катастрофических событий нет.

Объем бронирований туристического жилья в Краснодаре на зимний сезон увеличился на 65% по сравнению с прошлым годом. Спрос на отдых в Костроме вырос на 64%, в Архызе — на 60%, а в Большом Сочи — на 23%.

Правительство России включило ряд объектов олимпийской инфраструктуры в программу приватизации на 2025–2027 годы. В перечень вошли объекты, относящиеся к канатной дороге 3S, соединяющей слияние рек Мзымта и Пслух с финишной зоной горнолыжного курорта «Роза Хутор».

В 2025 году наиболее востребованными направлениями для путешествий останутся Сочи, Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. 

Международный аэропорт Сочи, входящий в холдинг «Аэродинамика», стал победителем премии «Воздушные ворота России». 

Глава Сочи Андрей Прошунин в составе делегации Краснодарского края принял участие в совещании в Москве. На встрече под председательством главы Минстроя России Ирека Файзуллина обсуждались программа модернизации очистных сооружений и перспективы развития инженерной инфраструктуры курорта.

По итогам 2024 года «Ласточки» сообщением Аэропорт Сочи – Туапсе перевезли порядка 2,1 млн пассажиров. «Ласточками» Аэропорт Сочи – Сочи за год воспользовались 1,4 млн пассажиров.

В Сочи стартовала программа учебно-тренировочных мероприятий по настольному теннису для детей из приграничных районов Курской области.

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