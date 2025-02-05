Три пригородных сочинских маршрута входят в пятерку популярных на СКЖД

По итогам 2024 года «Ласточки» сообщением Аэропорт Сочи — Туапсе перевезли порядка 2,1 млн пассажиров. «Ласточками» Аэропорт Сочи — Сочи за год воспользовались 1,4 млн пассажиров, передает пресс-служба СКЖД. Эти маршруты заняли соответственно четвертое и пятое места по популярности среди всех пригородных направлений СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Рейтинг возглавил маршрут Минеральные Воды — Кисловодск, по нему перевезли более 6,1 млн пассажиров, при этом более 1 млн человек воспользовалось пригородными экспрессами «Ласточка». На втором месте Туапсе — Имеретинский курорт, которым воспользовались порядка 5,5 млн человек. Тройку лидеров замыкает Ростов — Таганрог. Электрички перевезли по нему более 4,5 млн человек.

«Также электрички для поездок активно используют жители и гости Республики Дагестан. На самом популярном в регионе маршруте Махачкала — Дербент перевезено порядка 865 тыс. пассажиров»,— рассказали в СКЖД.

Вячеслав Рыжков