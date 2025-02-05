Сочи и Минводы стали самыми актуальными направлениями в 2025 году

В 2025 году наиболее востребованными направлениями для путешествий останутся Сочи, Минеральные Воды, Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с NEWS.ru. Среди зарубежных направлений спикер отметил Таиланд, ОАЭ и Египет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

По словам господина Горина, акции раннего бронирования подтверждают высокий спрос на традиционно летние курорты. Среди них, помимо российских городов, популярностью пользуются Турция, Египет и ОАЭ.

Эксперт отметил, что при превышении спроса над предложением стоимость авиабилетов перед вылетом, как правило, увеличивается. Однако динамическое ценообразование может повлиять на цену в обе стороны.

Продажа билетов авиакомпаниями открывается за 11 месяцев до вылета и в случае высокого спроса ближе к дате вылета стоимость перелета будет выше, пояснил господин Горин. Аналогичный принцип действует и в сфере туристических услуг, но точные прогнозы по ценам делать сложно.

Вячеслав Рыжков