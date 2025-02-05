Глава Сочи в Москве обсудил модернизацию очистных сооружений

В среду, 5 февраля, глава Сочи Андрей Прошунин в составе делегации Краснодарского края принял участие в совещании в Москве. На встрече под председательством главы Минстроя России Ирека Файзуллина обсуждались программа модернизации очистных сооружений и перспективы развития инженерной инфраструктуры курорта, рассказал мэр Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Для Сочи на его современном этапе развития это сверхактуальная задача. Для ускорения процесса проектирование шести объектов разделено на 24 этапа, и все они по готовности загружаются в Госэкспертизу»,— написал господин Прошунин.

В ходе встречи обсуждался каждый комплекс. Глава Сочи заверил, что городские власти выполнят все необходимые мероприятия. Он отметил также, что федеральная программа с использованием современных технологий даст «колоссальный результат для города и его экологии». В качестве примера Андрей Прошунин привел ОСК «Лазаревские» и «Магадан», мощности которых по плану увеличатся практически вдвое.

На курорте к 2027 году планируют модернизировать шесть очистных сооружений. В работе находятся объекты ОСК «Бзугу», «Дагомыс», «Лазаревские», «Магадан» и «Адлер — Кудепста».

Вячеслав Рыжков