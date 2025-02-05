Аэропорт Сочи стал победителем премии «Воздушные ворота России»

Международный аэропорт Сочи, входящий в холдинг «Аэродинамика», стал победителем премии «Воздушные ворота России». Воздушная гавань стала лучшей в категории «Аэропорт года» среди хабов с пассажиропотоком свыше 6 млн человек. Награду управляющему директору авиагавани Алексею Комарову вручил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, передает пресс-служба сочинского авиахаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Эксперты отметили эффективность работы аэропорта в 2024 году. Третий год подряд он выполняет роль главного южного хаба и остается единственным функционирующим аэропортом ЮФО. При пассажиропотоке 13,7 млн человек здесь удалось повысить качество сервиса. В терминале обновили навигацию, установили дополнительные стойки регистрации, увеличили количество посадочных мест, модернизировали информационные табло и улучшили условия для маломобильных пассажиров. В летний сезон появилась должность дежурных менеджеров по гостеприимству, а в конце года завершилась реконструкция зоны выдачи багажа. Сейчас идет поэтапное обновление санитарных комнат.

Развитие международных маршрутов аэропорта также отметили на премии. В 2024 году объем перевозок вырос на 13%, составив 1,7 млн пассажиров. Были запущены рейсы в Пхукет и Шри-Ланку (AZUR air), Манаму (Gulf Air) и Дубай (flydubai). В 2025 году расширение географии продолжится — в июне стартуют полеты в Кувейт, которые выполнит Jazeera Airways.

Вячеслав Рыжков