Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Сочи стал победителем премии «Воздушные ворота России»

Международный аэропорт Сочи, входящий в холдинг «Аэродинамика», стал победителем премии «Воздушные ворота России». Воздушная гавань стала лучшей в категории «Аэропорт года» среди хабов с пассажиропотоком свыше 6 млн человек. Награду управляющему директору авиагавани Алексею Комарову вручил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, передает пресс-служба сочинского авиахаба.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Эксперты отметили эффективность работы аэропорта в 2024 году. Третий год подряд он выполняет роль главного южного хаба и остается единственным функционирующим аэропортом ЮФО. При пассажиропотоке 13,7 млн человек здесь удалось повысить качество сервиса. В терминале обновили навигацию, установили дополнительные стойки регистрации, увеличили количество посадочных мест, модернизировали информационные табло и улучшили условия для маломобильных пассажиров. В летний сезон появилась должность дежурных менеджеров по гостеприимству, а в конце года завершилась реконструкция зоны выдачи багажа. Сейчас идет поэтапное обновление санитарных комнат.

Развитие международных маршрутов аэропорта также отметили на премии. В 2024 году объем перевозок вырос на 13%, составив 1,7 млн пассажиров. Были запущены рейсы в Пхукет и Шри-Ланку (AZUR air), Манаму (Gulf Air) и Дубай (flydubai). В 2025 году расширение географии продолжится — в июне стартуют полеты в Кувейт, которые выполнит Jazeera Airways.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...