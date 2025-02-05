Сочи в 2025 году примет 500 детей из Курской области на тренировочные сборы

В Сочи стартовала программа учебно-тренировочных мероприятий по настольному теннису для детей из приграничных районов Курской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Первая группа детей прибыла на курорт 3 февраля. Двухнедельные сборы включают игровые тренировки, занятия по общей физической подготовке, а также онлайн-уроки в рамках школьной программы. В них участвуют около 30 юных спортсменов из Курска, Льгова и поселка Медвенка. Для детей также подготовлены экскурсии, патриотические мероприятия и развлекательная программа.

По словам директора департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолия Мирошникова, курорт продолжает оказывать поддержку спортсменам из разных регионов. В Сочи регулярно организуются турниры для ветеранов СВО, а также соревнования с участием спортсменов из Луганской и Донецкой Народных Республик. В 2025 году в рамках новой программы на сборах смогут побывать около 500 детей.

Вячеслав Рыжков