Спрос на отдых в Большом Сочи вырос почти на четверть за год

Объем бронирований туристического жилья в Краснодаре на зимний сезон увеличился на 65% по сравнению с прошлым годом. Спрос на отдых в Костроме вырос на 64%, в Архызе — на 60%, а в Большом Сочи – на 23%, передает ТАСС со ссылкой на данные платформы Bronevik.com, входящей в экосистему МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Краснодар лидирует среди направлений с наибольшей динамикой спроса: количество бронирований отелей в городе выросло на 65%. В Геленджике число зимних заказов увеличилось в 1,5 раза, а в Большом Сочи — на 23%. В компании связывают это с тем, что часть туристов зимой предпочитает более мягкий климат. Краснодар остается популярным для коротких поездок, средняя длительность бронирования составляет два дня. В Геленджике рост спроса объясняется развитием городской инфраструктуры и появлением новых отелей, а Сочи традиционно привлекает любителей горнолыжного спорта и отдыха на побережье.

Среди кавказских направлений высокий прирост бронирований зафиксирован в Архызе — 60% в годовом сравнении. В Кисловодске, который остается центром оздоровительного туризма, спрос увеличился на 43%.

Популярность двух городов Золотого кольца также значительно возросла: бронирования в Костроме увеличились на 64%, в Ярославле — на 44%. Эти направления востребованы среди жителей Центральной России благодаря близкому расположению и историческим достопримечательностям. В зимние праздники здесь проходят тематические мероприятия, что дополнительно стимулирует спрос.

В целом количество зимних бронирований увеличилось на 12%. Лидерами по числу заказов остаются Москва (19% от всех бронирований), Санкт-Петербург (9%), Большой Сочи (5%) и Казань (3%).

Вячеслав Рыжков