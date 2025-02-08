Архиважный архипелаг

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Благодаря президенту США Дональду Трампу многие недавно открыли для себя остров Гренландия. Другая уникальная северная территория с особым международно-правовым статусом и богатыми природными ресурсами пока в тени — может быть и к счастью. 9 февраля исполняется 105 лет со дня подписания Шпицбергенского трактата, урегулировавшего споры вокруг этого архипелага. И в его истории, и в настоящем тоже много интересного. А вы ответы на какие из этих вопросов знаете?