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Коммерсантъ FM
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Архиважный архипелаг

Тест «Ъ»: что вы знаете о Шпицбергене?

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Благодаря президенту США Дональду Трампу многие недавно открыли для себя остров Гренландия. Другая уникальная северная территория с особым международно-правовым статусом и богатыми природными ресурсами пока в тени — может быть и к счастью. 9 февраля исполняется 105 лет со дня подписания Шпицбергенского трактата, урегулировавшего споры вокруг этого архипелага. И в его истории, и в настоящем тоже много интересного. А вы ответы на какие из этих вопросов знаете?

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Начнем с простого. Шпицберген — это вообще где?

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Что значит само слово «Шпицберген»?

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Закончите фразу: Шпицберген — он же Свальбард, он же...

4 / 11

Шпицберген находится под суверенитетом...

5 / 11

В число особенностей статуса Шпицбергена, оговоренных в трактате 1920 года, входит…

6 / 11

В XX веке основой развития экономики Шпицбергена была...

7 / 11

Как называется крупнейший населенный пункт на Шпицбергене?

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Одной из достопримечательностей российского поселения Баренцбург является...

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Головная российская организация, работающая на Шпицбергене — это...

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Какой уникальный объект расположен на Шпицбергене?

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Найдите среди утверждений о Шпицбергене неверное:

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