Бастрыкин предложил конфисковать имущество у виновных в мошенничестве и растрате

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил расширить перечень преступлений, за совершение которых грозит конфискация имущества. Он считает, что нужно включить в список мошенничество и растрату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Мы предлагаем расширить перечень преступлений, при совершении которых применяется конфискация имущества, включив в него мошенничество и растрату»,— сказал господин Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СКР.

Конфискация имущества предусмотрена по ст. 104.1 УК РФ. Такая мера наказания грозит в том числе за убийство, похищение человека и злоупотребление должностными полномочиями. В 2023 году в список добавили правонарушения в сфере компьютерной информации. В феврале 2024 года был принят закон о конфискации имущества за фейки об армии. В январе 2025-го глава СКР предложил ввести конфискацию за мошенничество и растрату.

В прошлом году Конституционный суд постановил, что для исков прокуратуры об изъятии имущества коррупционеров нет срока давности. Судьи объяснили принятое решение необходимостью защиты конституционных ценностей и демократического строя.

Подробности — в публикации «Ъ» «Коррупции не дали срок».