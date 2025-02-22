23 февраля исполняется 56 лет первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь:

— Уважаемый Денис Валентинович! Примите мои самые теплые поздравления с днем рождения! Давно знаю Вас как опытного руководителя, глубоко погруженного в профессиональную проблематику. Благодарен за период совместной работы в правительстве страны, когда был успешно реализован ряд крупных проектов. Убежден, что Ваша целеустремленность и энергичность будут и впредь служить опорой в работе на благо России. Желаю Вам успехов в выполнении задач по достижению технологического суверенитета России, развитию приоритетных направлений отечественной промышленности. Доброго Вам здоровья, счастья и удачи!

23 февраля исполняется 45 лет губернатору Вологодской области Георгию Филимонову

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет глава Республики Алтай Андрей Турчак:

— Дорогой Брат, поздравляю тебя с Новолетием! Как единоборец единоборцу желаю всегда стойко держать удар, честных и чистых побед во всем! Желаю крепости сил, душевных и физических, поддержки близких и дорогих тебе людей!

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