Дни рождения
23 февраля исполняется 56 лет первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову
Денис Мантуров
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Его поздравляет временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь:
— Уважаемый Денис Валентинович! Примите мои самые теплые поздравления с днем рождения! Давно знаю Вас как опытного руководителя, глубоко погруженного в профессиональную проблематику. Благодарен за период совместной работы в правительстве страны, когда был успешно реализован ряд крупных проектов. Убежден, что Ваша целеустремленность и энергичность будут и впредь служить опорой в работе на благо России. Желаю Вам успехов в выполнении задач по достижению технологического суверенитета России, развитию приоритетных направлений отечественной промышленности. Доброго Вам здоровья, счастья и удачи!
23 февраля исполняется 45 лет губернатору Вологодской области Георгию Филимонову
Георгий Филимонов
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Его поздравляет глава Республики Алтай Андрей Турчак:
— Дорогой Брат, поздравляю тебя с Новолетием! Как единоборец единоборцу желаю всегда стойко держать удар, честных и чистых побед во всем! Желаю крепости сил, душевных и физических, поддержки близких и дорогих тебе людей!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»