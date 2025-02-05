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Процесс о взыскании расходов на ликвидацию разлива мазута начнется в марте

Как стало известно «Ъ-Кубань», Арбитражный суд Краснодарского края назначил дату предварительного слушания по иску ФГБУ «Морспасслужба» к ООО «Кама Шиппинг», владельцу затонувшего танкера «Волгонефть-212», первое заседание суда пройдет 10 марта. «Морспасслужба» намерена взыскать с судовладельца расходы, понесенные в ходе работ по ликвидации разлива нефтепродуктов в Черном море.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее иск спасательной службы, поданный в суд 9 января 2025 года, оставался без движения, так как заявитель не оплатил государственную пошлину. Сумма пошлины могла достигать 10 млн руб., однако Арбитражный суд Краснодарского края 30 января вынес решение о представлении ФГБУ «Морспасслужба» отсрочки выплаты до завершения слушания дела.

В качестве второго ответчика в деле выступает ООО «Каматрансойл», связанное с «Кама Шиппинг». Третьим лицом является ЗАО «Волгатранснефть», владелец танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе одновременно с танкером «Волгонефть-212» во время сильного шторма 15 декабря 2024 года.

Анна Перова

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