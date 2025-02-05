Деловая активность в сфере услуг России ускорила темпы роста в январе

В январе индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России вырос до 54,6 пункта (с 51,2 пункта в декабре), сообщило агентство S&P Global. По его данным, рост производства связан с увеличением объемов новых заказов и более благоприятными условиями спроса. Показатель растет уже седьмой месяц подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на спад.

Согласно пресс-релизу S&P (.pdf), общий темп роста PMI в январе был самым быстрым за прошедшие 12 месяцев. Благодаря росту спроса производители смогли увеличить цены на товары, а также увеличить количество рабочих мест в организациях. Однако темп роста карьерных мест остался умеренным, отмечает S&P Global. Также он не позволил организациям закрыть незавершенные заказы прошлых месяцев.

Темп роста цен на сырье не изменился с декабря. Уровень оптимизма поставщиков стал самым высоким с сентября 2024 года. Компании, по данным агентства, надеются на высокий спрос и инвестиции в услуги и рекламу.