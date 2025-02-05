Главные новости к утру 5 февраля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в станице Новоминской Каневского района обломки сбитого беспилотника упали на резервуар с «незначительными остатками» нефтепродуктов. В результате произошел пожар, который был локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.

Экстренные службы извлекли из реки Потомак тела всех 67 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщила пожарная служба столицы США в соцсети Х. Останки 66 человек были идентифицированы, уточнило ведомство.

Онлайн-кинотеатр Wink в первом квартале будет тестировать возможность публикации нишевого блогерского контента, рассказал в интервью «Ъ» гендиректор сервиса Антон Володькин. По его словам, после начала проблем с работой YouTube в РФ блогеры ищут варианты монетизации своего контента на разных платформах.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Совета ООН по правам человека, передает Sky News. Также американский президент приостановил будущее финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как стало известно «Ъ», Минздрав предлагает ввести систему обязательных отработок для выпускников медицинских вузов и колледжей, обучающихся за счет бюджета. После выпуска им придется два или три года потрудиться в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС.

Стрельба в образовательном центре для взрослых Risbergska в Эребру стала самой массовой и страшной в истории Швеции, заявил премьер-министр Ульф Кристерссон. Он также призвал воздержаться от спекуляций о мотивах стрелка до завершения следствия. В результате инцидента погибло по меньшей мере десять человек, пострадало более шести.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах Вашингтона установить контроль над сектором Газа для проведения масштабных работ по разминированию и последующему восстановлению территории. Об этом господин Трамп объявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Почти во всех российских городах-миллионниках, за исключением Екатеринбурга и Новосибирска, к началу 2025 года сократилось число магазинов товаров для взрослых, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Карты» по запросу «Ъ». Спрос перетекает на маркетплейсы, а также в сетевые магазины косметики, которые активно осваивают эту нишу.