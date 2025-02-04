В суд передано дело жителя Тольятти, избившего девушку кастетом

В Центральный районный суд Тольятти направлено уголовное дело ранее не судимого 31-летнего гражданина. Он обвиняется по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица», сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Розов, Коммерсантъ Фото: Георгий Розов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, 27 апреля 2024 года молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности, несколько раз ударил девушку кастетом по голове. Тольяттинке потребовалась медицинская помощь. От полученных ударов у нее образовались рубцы на лице.

«За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание до 10 лет лишения свободы»,— пояснили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев