Wink разрабатывает сериал по мотивам романа братьев Стругацких

Онлайн-кинотеатр Wink совместно с «НМГ Студией» заходит в производство сериала по мотивам научной фантастики Аркадия и Бориса Стругацких «Трудно быть богом», рассказал в интервью «Ъ» гендиректор сервиса Антон Володькин. Всего в проекте будет восемь серий по часу, выход запланирован не ранее 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Параллельно о новой экранизации романа в 2023 году сообщал сценарист Андрей Золотарев («Слово пацана», «Дайте шоу», «Лед-3») в интервью «Российской газете». Впоследствии стало известно, что работу над сериалом запустили еще в 2022 году онлайн-кинотеатр «Иви», компания Team Films и продюсер Теймур Джафаров («Золотое дно», «13 Клиническая», «Выжить после»).

Подробнее — в интервью, которое выйдет позднее на сайте и в газете «Ъ».

Юлия Юрасова