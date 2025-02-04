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Коммерсантъ FM
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За восемь лет объем частиц микропластика в мозгу человека вырос на 50%

В мозгу человека может находиться столько пластика, что из него можно сделать стандартную пластиковую ложку. К такому выводу пришли ученые из Университета Нью-Мексико в США, проанализировав образцы тканей головного мозга у людей, умерших в 1997–2013 годах, 2016 году и 2024-м. Анализ показывает устойчивый рост количества микрочастиц пластика в мозгу человека с 1997 по 2024 год, при этом с 2016 по 2024 год рост составил 50%. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Чаще всего в мозгу человека находили частицы полиэтилена. На него приходится 75% всех микрочастиц. «Увиденная нами концентрация в мозгу обычного человека в возрасте 45–50 лет составляла 4800 мкг на 1 г, или 0,48% по весу»,— говорит профессор фармацевтических наук Университета Нью-Мексико и соавтор исследования Мэтью Кэмпен.

Это примерно столько, сколько нужно для изготовления одной пластиковой ложки. Концентрация не зависит от возраста, пола, этнической принадлежности и причины смерти. Но исследование показывает, что у людей с деменцией концентрация микрочастиц примерно в шесть раз выше, чем у людей без деменции. Эксперты пока воздерживаются говорить о прямой связи между этими фактами, считая необходимым продолжить исследования.

Алена Миклашевская

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